Vijftien nieuwe besmettingen met coronavirus in provincie Groningen

Foto: iXimus via Pixabay

Volgens de GGD Groningen zijn er in de afgelopen 24 uur vijftien nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de provincie Groningen. Dat maakte de gezondheidsdienst donderdagmiddag bekend.

In totaal staat de teller in de gehele provincie nu op 32 besmettingen. In de gemeente Groningen lijken elf van deze diagnose te zijn gesteld, zo blijkt uit de cijfers van het RIVM.

Landelijk zijn er 409 extra besmettingen geconstateerd. Daarmee komt het totale aantal nu op 2460 positief geteste mensen. Het afgelopen etmaal kwamen achttien mensen te overlijden. Het sterftecijfer komt daarmee in totaal nu op 76.

Er zijn 15 nieuwe besmettingen met het #coronavirus #COVID19 vastgesteld in de provincie #Groningen. In totaal staat de teller op 32 besmettingen. Wil je meer informatie over #corona? Kijk daarvoor op onze site: https://t.co/g1D5vuBEv5 — GGD Groningen (@GGDGroningen) March 19, 2020