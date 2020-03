Vierde vastgestelde besmetting met coronavirus in Groningen

nieuws

In de gemeente Groningen is een nieuwe besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld. Dat meldt de GGD vrijdagmiddag.

Deze patiënt zit momenteel in thuisisolatie. Het is de vierde besmetting in de gemeente en de vijfde besmetting in de provincie Groningen.

GGD Groningen onderzoekt wat de bron van de besmetting is en met wie deze patiënt contact heeft gehad. Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

De afgelopen vierentwintig uur zijn 190 nieuwe mensen in heel Nederland positief getest op COVID-19. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 804. Er zijn sinds gisteren 5 nieuwe patiënten overleden aan de ziekte. Dit betrof allen oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn er nu 10 mensen gestorven aan de ziekte.