Vier studenten Vindicat getest op coronavirus

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Volgens de GGD Groningen zijn gedurende de terugreis van de studenten van Vindicat uit Sestrière vier leden getest op het coronavirus. De uitslagen van deze tests zijn nog niet bekend. Omdat de GGD niet over ‘individuele gevallen’ mag praten, kan de dienst niet zeggen of de geteste studenten zaterdag terugkeerden naar Groningen of nog in Italië zijn.

Volgens de GGD Groningen hadden de geteste studenten klachten die overeenkomen met een infectie van het coronavirus. De GGD meldt verder dat een aantal studenten niet met de busreizen meegereisd is, maar op eigen gelegenheid. Een groep van circa 140 studenten is op eigen gelegenheid teruggegaan vanuit Italië en heeft inmiddels ook de instructies van de GGD ontvangen. Van de 760 studenten zijn 308 studenten op eigen initiatief in gesprek gegaan met de artsen en verpleegkundigen van de GGD.

Lees hier ook de flyer die de GGD heeft uitgedeeld aan de Vindicat-leden.

Mocht er positief getest worden dan zal de GGD bron- en contactonderzoek rond de betreffende persoon/personen starten. Tot dusver hebben de testonderzoeken bij GGD Groningen, voor zover bekend, nog geen besmettingen opgeleverd in de provincie Groningen. Mochten de studenten in de komende twee weken klachten ontwikkelen die passen bij het coronavirus, dan moeten ze telefonisch contact opnemen met de huisarts of met GGD Groningen en uit voorzorg thuisblijven en niet naar werk of school gaan.