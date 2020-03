Vier spelers FC Groningen bij Jong Oranje

sport

Foto: Sportphotoagency.com Daishawn Redan

In de voorlopige selectie van Jong Oranje bevinden zich vier spelers van FC Groningen. Het gaat om Azor Matuziwa, Deyovaisio Zeefuik, Jan Hoekstra en Daishawn Redan (foto).

Jong Oranje speelt op vrijdag 27 maart in Doetinchem tegen Jong Wit-Rusland en op dinsdag 31 maart in Barcelos tegen Jong Portugal. Jong Oranje staat op de eerste plaats in de EK-kwalificatiepoule en Jong Portugal staat tweede. De definitieve selectie wordt op 20 maart bekendgemaakt.

Daniël van Kaam is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor spelers onder 20 jaar. Dat team speelt op 26 maart een oefeninterland tegen Zwitserland.