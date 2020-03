Video-oproep nachtburgemeester: ‘Neem social distancing serieus’

Merlijn Poolman, nachtburgemeester van Groningen en voorzitter van de Nachtraad, roept Groningers dinsdagochtend op om de komende weken elkaar niet op te zoeken. “Dat betekent dus even geen chillavond met vrienden, huisfeestjes of de illegale raves waar ik over heb gehoord,” aldus Poolman.

Daarnaast doet Poolman een oproep om in deze tijd ook steun verlenen aan lokale ondernemers, door niet allemaal massaal in de supermarkten te gaan staan: “Ik heb zelf bij een lokale wijnboer een doosje besteld Die wordt gewoon netjes voor de deur afgeleverd.”

Poolman was dit weekend nog betrokken bij de livestream die de Actiegroep Culturele Ondernemers uit Groningen in EM2 organiseerde om steun te vragen voor zzp’ers in de cultuursector.