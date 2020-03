Verzamelpunt voor beschermingsmateriaal bij MartiniPlaza

nieuws

Vanaf vrijdagmiddag is er een inzamelpunt voor medisch beschermingsmateriaal bij MartiniPlaza. Medewerkers van De Doktersdienst hebben hier een post ingericht waar mondkapjes, beschermingsbrillen, steriele kleding en sterilisatiemateriaal ingeleverd kan worden.

Het punt is opgericht op initiatief van de Groningse loopbaanadviseur Edwin Klomp. Donderdag werden er, dankzij zijn initiatief, in Assen en Emmen al inleverpunten opgericht. Het initiatief is bedoeld om het inleveren van het beschermingsmateriaal te centraliseren en vervolgens te verspreiden naar plekken waar het materiaal het hardste nodig is.

Het inleverpunt bij MartiniPlaza is open van maandag tot en met zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur. Deze vrijdag is het open van 14:00 tot 17:00 uur.