‘Vervoersbedrijven moeten lengte trein aanpassen op aantal reizigers’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vervoersbedrijven hebben van minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur de opdracht gekregen om de lengte van de treinen aan te passen op het aantal passagiers dat er gebruik van maakt. De minister neemt de maatregel omdat er geklaagd wordt over te volle treinen.

Vanwege de coronacrisis hebben alle vervoersbedrijven in Nederland de afgelopen weken hun capaciteit flink teruggeschroefd. Op vrijwel alle spoorlijnen rijdt nog maar één trein per uur. “Ons uitgangspunt is dat dit ook zo zal blijven”, zegt Van Nieuwenhuizen. “Het openbaar vervoer rijdt en moet blijven rijden om mensen die werkzaam zijn in vitale processen naar hun werk te brengen.” Door het terugschroeven in capaciteit heeft dit echter inmiddels diverse keren gezorgd voor volle treinen waardoor de anderhalve meter-regel niet in acht kon worden genomen. “Wij willen dat vervoerders de drukte gaan monitoren en de inzet van hun materieel daar op aanpassen.”

De afspraken zijn vastgelegd in een protocol dat inmiddels gedeeld is met de vervoerders. Daarnaast benadrukt de minister dat het openbaar vervoer op dit moment alleen bedoeld is voor die mensen die in vitale processen werkzaam zijn of een bus en trein moeten gebruiken om op hun zorgafspraak te kunnen komen. Van Nieuwenhuis voegt toe dat als je met het ov reist, je je dienst te houden aan de regels. Agressie wordt niet geaccepteerd en getolereerd.