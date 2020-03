Verlies voor ON en VVG, zege voor PKC’83

sport

In de Zaterdag Eerste Klasse E verloor Oranje Nassau op eigen veld de topper tegen Blauw Wit’34, hekkensluiter VV Groningen ging thuis onderuit tegen d’Olde Veste en PKC’83 boekte een zege bij Winsum. In 2J handhaaft Gorecht zich bovenin dankzij een zege bij DESZ.

Door Martijn Minnema

Voor Oranje Nassau (derde) was het vanmiddag qua titelstrijd aanhaken of afhaken in het duel tegen nummer twee Blauw Wit’34. Het werd afhaken, ON verloor met 0-2 en zag het gat met Blauw Wit ’34 en koploper respectievelijk naar 6 en 7 punten groeien.

ON begon goed, was 25 minuten lang de baas op het veld maar keek tegen het zeer efficiënte Blauw Wit’34 na 25 minuten wel tegen een 0-2 achterstand aan. Na 8 minuten scoorde Arjen Boonstra met een fraaie lob 0-1 en in de 25′ minuut tikte Sjorick Bootsma van dichtbij uit de tweede kans voor Blauw Wit’34 de 0-2 binnen. Die klap kwam ON niet meer te boven, het spel werd rommelig en na rust ging de wedstrijd uit als een nachtkaars. ON is door de nederlaag gezakt naar plek 4.

Hekkensluiter VV Groningen verloor thuis met 2-4 van D’ Olde Veste ’54. Doordat PKC’83 wel won is het gat naar een nacompetitieplek nu 7 punten. Verslag volgt later op deze site.

PKC’83 boekte zijn eerste zege sinds 12 oktober. Uit bij Winsum werd met 0-3 gewonnen. Martijn van Roeden opende na 19 minuten de score, in het laatste kwartier zorgde Brian Inge voor 0-2 en belandde een inzet van Inge via een Winsum verdediger in het doel, 0-3.

PKC’83 staat nog wel voorlaatst, maar staat met een wedstrijd minder nog maar 3 punten achter Broekster Boys. Volgende week is het PKC’83-Broekster Boys.

In 2J won Gorecht door treffers van Bob Poorta en Wout van der Velde uit bij DESZ met 0-2, Gorecht blijft tweede op 3 punten van LTC. Gorecht greep op doelsaldo naast de tweede periode, de Griffioen won met 6-0 van SC Elim en heeft daardoor een beter doelsaldo.

The Knickerbockers kwam in het degradatieduel thuis tegen Wolvega niet verder dan 1-1. Bij winst had TKB naar plek 10 kunnen stijgen, nu blijft TKB voorlaatst.

In 3C volstond een punt voor Groen Geel om de tweede periode te winnen. Dat lukte niet, uit bij Velocitas werd met 3-2 verloren waardoor Omlandia (won met 0-3 bij Holwierde) er met de periodetitel vandoor ging. Daarnaast groeide het gat met koploper Be Quick 1887 tot 6 punten, Be Quick won thuis met 3-1 van SC Stadspark.