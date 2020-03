“Verleng coronamaatregelen tot in ieder geval 1 mei”

nieuws

Foto Andor Heij: Een rustige Herestraat

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen moeten in ieder geval verlengd worden tot 1 mei. Dat zegt burgemeester Jack Mikkers (VVD) van de gemeente ‘s-Hertogenbosch zondagavond in het televisieprogramma EenVandaag op NPO1.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan heeft het kabinet al diverse maatregelen genomen. Twee weken geleden besloot het dat scholen, restaurants, café’s en sportverenigingen tot 6 april dicht moeten blijven. Vorige week werd besloten dat grote bijeenkomsten tot 1 juni niet door kunnen gaan. Dinsdag komt het kabinet opnieuw bijeen om het maatregelenpakket te bespreken. “Ik kan me niet voorstellen dat we naar minder maatregelen gaan”, zegt Mikkers, die tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. “We hebben het pakket echt nodig om de curve naar beneden te drukken. Het is denk ik belangrijk dat we dit pakket nog zeker een maand lang in stand houden. Daarnaast kunnen we ook niet met een big bang alle maatregelen ineens afschaffen.”

Het advies is inmiddels doorgegeven aan het kabinet. “Ik hoop dat we met het kabinet tot goede afspraken kunnen komen en anders hebben we als Veiligheidsregio een eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar ik hoop niet dat het zover hoeft te komen.” Mikkers looft daarnaast de hulp die de Brabantse ziekenhuizen kregen uit het Noorden. Nadat vorige week de zuidelijke ziekenhuizen aan de alarmbel trokken werden diverse patiënten overgebracht naar noordelijke ziekenhuizen. “Op dit moment zien we dat de coronagolf zich aan het verplaatsen is. Mocht het straks zo zijn dat wij meer ruimte krijgen in onze ziekenhuizen dan zullen wij ook klaar staan voor andere regio’s om hen te helpen.”