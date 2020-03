Verkoop puzzels schiet door het dak: “Je moet wat om de tijd te doden”

nieuws

Foto: Erick Mainaky

Legpuzzels zijn deze dagen niet aan te slepen. Fabrikanten en verkopers laten dinsdag weten dat de verkoop door het dak schiet.

Eén van die puzzelaars is Erick Mainaky uit Stad. “Door de maatregelen die het kabinet genomen heeft is zo ongeveer mijn hele leven stil komen te vallen”, vertelt Mainaky. “Om toch iets te doen kwam ik op het idee om legpuzzels te maken. En eigenlijk is het best wel leuk om te doen.” De puzzelaar legt zich daarbij toe op puzzels die uit duizenden stukjes bestaan. “De eerste puzzel die ik maakte heeft een Tweede Wereldoorlog-thema. We zien piloten van de RAF naar hun Spitfires snellen. De tweede puzzel die ik inmiddels af heb heeft te maken met treinen waarbij we een stoomlocomotief in Londen zien.” Op de vraag of de puzzels niet te moeilijk zijn? “Nee, het is ook bedoeld om de tijd te doden hè. Dus ik moet er wel flink wat tijd aan kunnen spenderen.”

Een eigenaar van een webwinkel laat weten dat hij tien keer meer legpuzzels verkoopt dan normaal. “We zien nu duizenden mensen die één puzzel bestellen, terwijl dat normaal niet gebeurt. Daarnaast zien we dat meer fervente puzzelaars er meerdere tegelijk bestellen.” Mainaky geeft aan dat het een hele toer is om aan puzzels te komen. “Ik ga naar de Wirwar in de Oude Kijk in ‘T Jatstraat waar ze gelukkig nog genoeg puzzels op voorraad hebben.”