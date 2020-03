Veel schade in slagerij na fikse brand

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De schade in de slagerij aan de Kerkstraat in Haren waar maandagavond een fikse brand woedde is groot. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

In de slagerij gaat het voornamelijk om rookschade. “Een specialistisch schoonmaakbedrijf is dinsdagochtend begonnen om het gebouw te reinigen”, vertelt Lameris. “Een deel van het plafond is verwijderd en daarnaast heeft de slager al het vlees dat in de winkel uitgestald lag weg moeten gooien.”

De brand brak maandagavond rond 20.00 uur uit. Voorbijgangers zagen rook uit het pand komen waarop de brandweer werd gebeld. De brandweer zette flink wat materieel in om het vuur de baas te worden. Uit onderzoek bleek dat het om een vuurhaard in de kelder ging. Hoe deze brand heeft kunnen ontstaan wordt nader onderzocht. De slagerij is voorlopig voor het publiek gesloten. Het is onbekend hoe lang de sluiting duurt.

