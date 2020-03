Veel mensen op de warenmarkt: “Ik zie mensen die ik anders nooit zie”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het is drukker dan normaal op de zaterdagwarenmarkt op de Vismarkt. “Maar we merken niet dat er sprake is van hamstergedrag.”

“Gisteren (vrijdag, red.) bedacht ik dat ik in de avond wel stamppot zuurkool kon gaan eten”, vertelt een warenmarktbezoeker. “Bij de eerste supermarkt was de zuurkool nog te krijgen, maar de aardappels waren verdwenen. Toen bij een tweede supermarkt de schappen waar de aardappeltjes liggen ook leeg waren ben ik in de avond maar naar de frituur op de hoek gegaan. Vandaag probeer ik het opnieuw hier op de Vismarkt en hier is gelukkig nog wel alles te koop.”

“Ik zie mensen die ik anders nooit zie”

Op de markt merken de marktkoopmannen wel dat het drukker is dan normaal. “Sprake van hamsteren is er niet”, zegt een koopman. “Wel zie ik ineens mensen die ik op andere marktdagen nooit zie. Waar ik me overigens meer zorgen over maak is wat de komende tijd gaat brengen. Ik hoor geluiden dat de markt misschien volgende week niet meer door mag gaan. En dat zou een grote klap voor ons zijn.”

Rechter

In sommige gemeenten is de warenmarkt al verboden. De marktbond wil begin volgende week naar de rechter stappen om te voorkomen dat gemeenten markten verbieden. “Er is geen verschil tussen warenmarkten en supermarkten en die laatsten mogen wel gewoon open”, zegt voorzitter Henk Achterhuis van de marktbond.