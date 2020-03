Landelijk beeld: veel jonge corona-patiënten op intensive care

nieuws

Foto: Norbert Kaiser - zelf gefotografeerd, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1955393

Van de zeventig patiënten die op dit moment op intensive care-bedden in Nederlandse ziekenhuizen liggen is de helft jonger dan vijftig jaar. Dat zegt Diederik Gommers van de NVIC bij de NOS.

Uit deze cijfers blijkt daarmee dat niet alleen kwetsbare senioren risico lopen door het coronavirus. Volgens Gommers, die voorzitter is van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, hebben kwetsbare mensen en senioren wel meer voor het virus te vrezen. Hoe het komt dat ook veel jongeren op de IC belanden is volgens de voorzitter te verklaren door een overreactie van het lichaam op het virus waardoor er een ernstige longontsteking ontstaat. “Hoe dit precies komt weten we niet, maar het is iets dat we wel eens vaker zien in een griepseizoen.”

Of er ook jongeren op de intensive care in noordelijke ziekenhuizen liggen is onbekend. De ziekenhuizen doen hier vanwege de privacywetgeving geen uitspraken over. Maandag werd wel duidelijk dat een man van in de tachtig, die zondag was opgenomen op de IC in het MCL in Leeuwarden, aan de gevolgen van het virus is overleden. Ook werd duidelijk dat een meisje uit de brugklas van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden besmet is geraakt met het virus. “Vorige week woensdag heeft zij zich ziek gemeld”, bevestigt Joost Visser van de school aan de Leeuwarder Courant. Het is onbekend of de leerlinge ziek heeft rondgelopen op school. Volgens Visser gaat het op dit moment goed met haar en is ze aan de beterende hand.