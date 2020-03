Veel animo voor waterstoftrein: “Laat ons de schouders er onder zetten”

De publieksdag voor de waterstoftrein op het Hoofdstation kon zaterdag op flink wat belangstelling rekenen. “Mooi om te zien dat er veel animo is voor treinen en duurzaamheid.”

Deze weken wordt er tussen Groningen en Leeuwarden getest met een waterstoftrein. Een primeur voor Nederland want nog nooit eerder reed zo’n trein op het Nederlandse spoorwegnet. “Ik ben onder de indruk”, vertelt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). “De eerste testresultaten zijn positief en misschien ook wel positiever dan dat wij verwacht hadden.” In Duitsland wordt er ook gereden met een waterstoftrein maar daar zijn de afstanden korter. Tussen Groningen en Leeuwarden blijkt dat de trein zich goed gedraagt. “Alleen wat kleine dingen”, zegt directeur Anne Hettinga van Arriva. “Maar daar is het ook een testperiode voor.”

Eén van de aanwezigen zaterdagmiddag was minister Stientje van Veldhoven. “Ons doel is om in 2040 volledig emmisieloos te rijden op het Nederlandse spoor”, liet de minister weten die tevens onder de indruk was. “Het tanken heeft mij verbaasd. Het zijn twee kleine dopjes waar dat moet gebeuren en dat gaat sneller dan als je bijvoorbeeld diesel tankt.” Ans Rietstra van ProRail noemt 2040 mooi. “Maar het kan sneller. Sterker nog, als het aan mij zou liggen zou ik zeggen, kom op de schouders er onder.”

De testritten vinden ook komende week nog plaats. Daarna vertrekt de trein weer richting Duitsland.

