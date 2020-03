Vanaf zaterdag minder boten van en naar Schiermonnikoog en Ameland

nieuws

Foto Andor Heij. Veerboot Schiermonnikoog

Wagenborg voert vanaf aanstaande zaterdag een basisdienstregeling in tussen het vasteland en de eilanden Schiermonnikoog en Ameland. Dat maakte de vervoerder vrijdagochtend bekend. Er wordt daardoor minder vaak gevaren en de sneldiensten en watertaxi’s van het bedrijf worden uit de vaart genomen.

Wagenborg neemt deze maatregel, omdat de vervoersvraag van en naar de eilanden de afgelopen dagen sterk verminderd is. Volgens de vervoerder geven reizigers massaal gehoor aan de oproep van de burgemeesters om de Waddeneilanden niet te bezoeken en het advies van het kabinet om vooral thuis te blijven. Ook heeft Wagenborg problemen met het inzetten van personeel door het uitreisverbod dat sommige landen hebben ingevoerd. Het bedrijf zegt dat ze haar personeel daarom inzet waar ze het meest nodig zijn.

De rederij maakte al eerder bekend dat het minder passagiers toelaat op haar schepen, een derde van de normale capaciteit. De vervoerder sloot alle horeca aan boord van de schepen. Nu worden passagiers ook gevraagd om in voertuigen te blijven zitten tijdens de reis. Ze roept andere passagiers op on zich over het schip te verspreiden. Ook wordt de De Winkel van Wagenborg Plaza in de terminal van Holwerd met ingang van zaterdag.

Tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog varen nu twee boten per dag. Voor de terugreis geldt hetzelfde. Hieronder volgt een overzicht met de nieuwe vertrektijden:

Maandag tot en met zaterdag:

Lauwersoog – Schiermonnikoog: 06.30 en 15.30 uur

Schiermonnikoog – Lauwersoog: 08.30 en 16.30 uur

Zondag:

Lauwersoog – Schiermonnikoog: 09.30 en 15.30 uur

Schiermonnikoog – Lauwersoog: 10.30 en 16.30 uur

Voor de overtocht tussen Holwerd en Ameland gelden nu de volgende tijden:

Maandag tot en met vrijdag:

Ameland – Holwerd: 06.15, 08.30, 15.00 en 17.00 uur

Holwerd – Ameland: 07.15, 09.30, 16.00 en 18.00 uur

Zaterdag en zondag:

Ameland – Holwerd: 08.30 en 17.00 uur

Holwerd – Ameland: 09.30 en 18.00 uur