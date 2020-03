Vanaf dinsdag oponthoud op Prinsesseweg en Zonnelaan door aanleg fietsoversteek

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Op de Prinsesseweg en de Zonnelaan in Paddepoel is vanaf dinsdag oponthoud voor autoverkeer in verband met de aanleg van een fietsoversteek. De werkzaamheden duren tot en met 17 april aanstaande.

De fietsoversteek is nodig voor aanleg van de Fietsroute Plus Groningen – Winsum. Tijdens de werkzaamheden wordt in de middenberm van de Zonnelaan een tijdelijke weg aangelegd. Verkeer kan om-en-om passeren. Voor het eenrichtingsverkeer over de tijdelijke weg worden ook een aantal tijdelijke stoplichten aangelegd. Overdag zullen hier verkeersregelaars aanwezig zijn.

Fietsers kunnen gewoon van de fietspaden gebruik blijven maken.