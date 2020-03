UMCG: “Wij gebruikten de afgekeurde mondkapjes nog niet”

nieuws

Foto: Зеледеев - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7359859

Het UMCG maakte nog geen gebruik van de Chinese mondkapjes die zaterdagavond door de overheid terug zijn geroepen omdat ze ondeugdelijk zijn. Dat laat het ziekenhuis desgevraagd weten.

“We hadden ze al wel ontvangen”, vertelt woordvoerder Janneke Kruse van het ziekenhuis. “Maar ze zitten nog in de verpakking. Dus heel gelukkig kunnen wij melden dat wij ze nog niet gebruikten.” Eerder op de avond maakte de NOS bekend dat een groot deel de mondmaskers die de Nederlandse overheid uit China geïmporteerd heeft ondeugdelijk is. Het gaat om ongeveer 600.000 FFP2-maskers van een partij die in totaal uit 1,3 miljoen mondkapjes bestond. Het beschermingsmiddel wordt door artsen en verpleegkundigen gebruikt bij de behandeling van coronapatiënten.

Onderzoeksbureau TNO heeft de maskers afgekeurd omdat ze niet voldoen aan de veiligheidseisen. Volgens TNO passen ze niet goed om het gezicht of hebben membranen die niet goed functioneren. Deze membranen zijn essentieel omdat deze filters de virusdeeltjes tegen moeten houden. Omdat de mondkapjes al verdeeld zijn over de ziekenhuizen heeft de overheid direct besloten de partij terug te roepen. Echter weet men niet of ze al in ziekenhuizen gebruikt zijn. Het UMCG laat weten dat dit in het universitaire ziekenhuis dus nog niet het geval was.