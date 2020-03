UMCG neemt twee coronapatiënten uit Noord-Brabant over

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het UMCG neemt donderdag twee patiënten over van intensivecare-afdelingen van ziekenhuizen uit Noord-Brabant. Dat gebeurt omdat de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care verwacht dat het aantal opnames op deze afdelingen in Nederland de komende week zeker verdubbeld en mogelijk vervijfvoudigd.

De komende dagen patiënten van intensivecareafdelingen van Brabantse ziekenhuizen worden overgeplaatst naar ziekenhuizen buiten Brabant. Het UMCG neemt daarom vandaag nog twee patiënten over.

De meeste IC-patiënten met het coronavirus liggen nu in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Van de 13 patiënten worden er vandaag 5 verplaatst naar ziekenhuizen buiten Brabant. “We doen dit uit voorzorg. Het is niet dat we het niet meer aankunnen, maar we verwachten dat er volgende week een nieuwe golf aan patiënten komt,” zo meldt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care aan de NOS.