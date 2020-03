nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het UMCG neemt donderdag een speciale corona polikliniek in gebruik. Die is bestemd voor patiënten die al een afspraak in het UMCG hebben op een andere poli en ook luchtwegklachten hebben.

De nieuwe inpandige polikliniek is gescheiden van de overige poli’s en verpleegafdelingen.

Ook het Martini Ziekenhuis komt met een corona polikliniek. Die komt voor een van de ingangen en bestaat uit containers.