UMCG legt alle onderwijsactiviteiten stil in verband met coronavirus

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het UMCG heeft besloten om alle studieactiviteiten in het ziekenhuis van de faculteit Medische Wetenschappen aan de RUG tot 4 april stil te leggen in verband met het coronavirus. De maatregel gaat vanaf donderdag gelden.

De maatregel betekent dat alle studieactiviteiten in het UMCG voor de studies Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen zijn geannuleerd.

Volgens woordvoerder Joost Wessels komt deze beslissing vandaag als een verlengstuk van de maatregelen die het ziekenhuis de afgelopen dagen al nam met betrekking tot haar personeel en bezoekers. “We doen er alles aan om het virus buiten de deur te houden”, aldus Wessels.

In de komende dagen hoopt het ziekenhuis, in overleg met de RUG, tot mogelijke alternatieven te komen voor sommige activiteiten in het ziekenhuis. Daarbij wordt gedacht aan het geven van online colleges. Volgens Wessels zullen deze alternatieven nog even op zich laten wachten.