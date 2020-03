UMCG: “Bezoekers die hoesten niet meer welkom op patiëntenafdelingen”

nieuws

Mensen die hoesten, koorts hebben of verkouden zijn óf die afkomstig zijn uit besmette gebieden zijn voorlopig niet meer welkom op de patiëntenafdelingen in het UMCG. Die maatregel heeft het universitaire ziekenhuis genomen om het coronavirus buiten de deur te houden.

“We werken met man en macht om dit te realiseren”, vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis. “Daarnaast hebben we ook besloten dat de afdeling Kindergeneeskunde alleen nog bezocht mag worden door ouders van opgenomen kinderen. We realiseren ons dat dit een heel drastisch besluit is.” Eerder dinsdag maakte het ziekenhuis al bekend dat de loopbrug tussen ‘De Brug’ en het hoofdgebouw van het UMCG is afgesloten. Op deze manieren komen studenten van de Rijksuniversiteit en patiënten van het ziekenhuis niet met elkaar in contact. Daarnaast heeft het personeel te verstaan gekregen dat alle niet-noodzakelijke reizen afgeraden worden.

Een vergelijkbare maatregel is door het Martini Ziekenhuis genomen. Ook daar zijn mensen die hoesten, koorts hebben of verkouden zijn of in een risicogebied geweest zijn niet meer welkom op de afdelingen waar patiënten verblijven.