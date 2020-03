Ulfert Molenhuis vertrekt eerder als directeur bij Voedselbank dan gepland

nieuws

Foto: OOG TV

Ulfert Molenhuis vertrekt op 6 april al als directeur bij de Voedselbank Stad Groningen. Molenhuis, alsmede bestuurslid Nettie Hoogers, waren al van plan om halverwege juni te stoppen bij het bestuur van de Stichting. Dinsdag maakten ze echter bekend dat ze vanaf volgende week (6 april) al stoppen.

Molenhuis zit in de hoogste risicogroep voor het coronavirus en werkte nu met pijn in zijn hart vanuit huis oor de Voedselbank. Hoogers is al wekenlang thuis om te herstellen van een val en dat herstel zal nog enkele maanden vergen. Daarom besloten de bestuurders dat ze met ingang van maandag 6 april 2020 aftreden. Monique Beuving en Maria Jongsma volgen hen op.

(RDC en Tienpuntenplan) in het bestuur plaatsnemen. Molenhuis blijft nog wel enige tijd opereren om de nieuwe bestuurders in te werken.

Molenhuis begon in 2012. Toen stond de Voedselbank, toen nog aan de Oosterhamrikkade, er een stuk slechter voor. Onenigheid in de leiding, weinig aanvoer van gezond voedsel en een Voedselbank waar heel veel ontbrak. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de Voedselbank is intussen verdrievoudigd. Volgens de overige bestuursleden laten Molenhuis en Hoogers een uitstekend bestuursteam achter en een financieel gezonde Voedselbank en Distributiecentrum.