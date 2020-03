Twee weken gratis elektrische cargobike voor bedrijven

nieuws

foto: Siese Veenstra

Bedrijven en organisaties die regelmatig met de bestelbus onderweg zijn voor hun goederenvervoer, kunnen vanaf nu twee weken lang gratis een elektrische cargobike proberen.

Wethouder Philip Broeksma heeft donderdag twee cargobikes uitgereikt aan de eerste twee gebruikers; bouwbedrijf Heijmans en De Kaaskop. De cargobike is een duurzaam alternatief voor het goederenvervoer in de stad. Groningen wil dat in 2025 de binnenstad emissievrij is.

De cargobike-actie is een initiatief van Groningen Bereikbaar. Organisaties en ondernemers kunnen twee weken lang gratis proberen of de cargo een goed alternatief is voor hun goederenvervoer. Bedrijvenvereniging Zuidoost ondersteunt het initiatief en heeft daarom de tweede cargobike beschikbaar gesteld. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de actie. De cargobike is te reserveren via groningenbereikbaar.nl/cargobike, en op te halen bij de Makro en bij Transcom.