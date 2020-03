Twee nieuwe besmettingen met coronavirus in gemeente Groningen

nieuws

Volgens de GGD is het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen donderdag uitgebreid naar drie. Bij twee nieuwe patiënten is het virus geconstateerd.

De GGD Groningen onderzoekt wat de bron van de besmetting is en met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

In de rest van Nederland is het aantal besmettingen gestegen met 111 nieuwe patiënten. In totaal zijn er nu totaal 614 positief geteste personen in Nederland.

In Groningen werden woensdag de eerste besmettingen met het coronavirus naar bekend gemaakt door de GGD.