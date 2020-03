sport

Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

De zaak van de tuchtcommissie van de KNVB tegen FC Groningen is uitgesteld, vanwege het coronavirus. De zaak zou donderdag dienen.

Vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax in januari kreeg FC Groningen een schikkingsvoorstel. Dat was een boete van 17.500 euro en het één wedstrijd leeg houden van Vak F in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

FC Groningen ging hier niet mee akkoord. Wanneer de zaak opnieuw in behandeling wordt genomen is onbekend.