Triskaidekafobie op vrijdag de dertiende

Triskaidekafobie is angst voor het getal 13. Dertien muziekstukken worden gespeeld door de vier professionele blokfluitisten van het Cohda Kwartet op vrijdag 13 maart in het kerkje van Leegkerk.



‘Een standaard stort in, het licht valt uit, een onheilspellend geluid klinkt en bij het aanblazen van de eerste toon gebeurt er niets. Op vrijdag de dertiende kán er van alles misgaan…!’

‘Het Cohda Kwartet nodigt u van harte uit te komen luisteren, als u durft… Het concert begint om 20:00 in de kerk van Leegkerk, de deuren zijn vanaf 19:30 geopend’.

