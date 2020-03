sport

Foto Andor Heij. Arnoud Bentum van Be Quick wordt tegen Alcides op zijn huid gezeten.

Topscorer Arnoud Bentum van hoofdklasser Be Quick 1887 gaat volgend seizoen naar Harkemase Boys uit de derde divisie. Bentum wil het een stap hoger proberen.

De 26-jarige Bentum is aan zijn derde seizoen bezig bij Be Quick. Hij kwam over van Nieuw Buinen.

Ook verdediger Youri ter Arkel vertrekt bij Be Quick. Ter Arkel gaat naar derde divisionist ONS Sneek. Voor de 22-jarige Ter Arkel is dit het tweede seizoen bij de Groningers.