Toentje, Terra en boeren slaan handen inéén voor Voedselbank

Het leek weer even de jaren 50 in de Oosterparkwijk vrijdagochtend. Daar werd het stuk akkerland van Stichting Toentje geploegd door een drietal paarden met de ouderwetse ploeg.

Tijdens de traditonele seizoensopening kondigde Toentje een nieuw initiatief: Boeren voor de Voedselbank, de boer ploegt door! Toentje produceert al 8 jaar groenten en kruiden, exclusief voor de Voedselbank. Door de handen in een te slaan met Terra MBO en verschillende boeren in de omgeving kan er meer rekening gehouden worden met de vraag naar producten bij de Voedselbank. “Het idee bestond al een tijdje, maar door de coronacrisis is het zeker in stroomversnelling gekomen,” vertelde Jos Meijers van Toentje.

Terwijl de betrokken partijen het verhaal van het initiatief doen zijn de paarden druk bezig met het bewerken van het land. Halverwege het ploegen heeft boer Derk Fokkens even een pauze nodig: “Voor mij is het zwaarder dan voor de paarden, ik heb maar twee benen en zij vier, en ze zijn ook nog eens met zijn tweëen,” vertelde de boer glimlachend. “Ik vind het echt mooi om te doen met paarden, als ze me hadden gevraagd om het met een trekker te doen was ik niet gekomen, daar zijn er al genoeg van”, besloot Derk.