Tien nieuwe besmettingen met coronavirus in provincie Groningen

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

In de afgelopen vierentwintig uur zijn er in de provincie Groningen tien nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat meldt de GGD Groningen dinsdagmiddag.

Met de tien nieuwe besmettingen komt het totale aantal bevestigde gevallen van besmetting met het coronavirus op 165. Sinds maandagmiddag zijn er geen sterftegevallen geweest onder inwoners van de provincie. Daarmee blijft het totale aantal overlijdens staan op twee.

In Nederland als geheel zijn tussen maandag- en dinsdagmiddag 722 corona-patiënten in het ziekenhuis opgenomen. In totaal zijn er 4.712 mensen opgenomen of opgenomen geweest. Er zijn 175 personen als overleden gemeld, waarmee het totaal aantal doden op 1039 komt. Er zijn tussen maandag en dinsdagmiddag 845 mensen positief getest, waarmee het totaal op 12.595 besmettingen komt in Nederland.