Tien jaar cel plus tbs met dwangverpleging voor Azim A.

Foto Andor Heij. Gerechtsgebouw Leeuwarden.

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft donderdag de 23-jarige Azim A. veroordeeld tot tien jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Dat melden verschillende media.

Azim schoot in oktober 2017 aan de Korreweg zonder enige reden een toevallige voorbijganger neer. De straf die hij opgelegd kreeg is gelijk aan het vonnis dat hem eerder door de rechtbank in Groningen was opgelegd. Wel is de schadevergoeding die hij zijn slachtoffer betalen moet, verhoogd van 400 duizend naar 865 duizend euro. Het slachtoffer, een toen 21-jarige student uit de stad, liep een dwarslaesie op en zit daardoor de rest van zijjn leven in een rolstoel.

Volgens het gerechtshof is er sprake van een poging tot doodslag. De verdachte heeft bekend. Een reden voor zijn handelen heeft hij nooit gegeven.