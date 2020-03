The Skatalites naar Simplon

nieuws

De grondleggers van ska, rocksteady en reggae The Skatalites komen 30 april naar Simplon. ‘Zonder hen zou ska niet bestaan, en zonder ska geen reggae!’, weet Simplon.



In 1964 opgericht in Kingston, Jamaica zijn ze al te horen als achtergrondband op de vroegste opnames van Bob Marley. In 2019 vierden The Skatalites hun 55-jarig bestaan en daar is het nog lang niet mee afgelopen.

Twee keer stopte de band maar in 1986 werd de band definitief heropgericht. The Skatalites toeren sindsdien over de gehele wereld, zij het met slechts een enkel oorspronkelijk lid, namelijk Lester Sterling op altsaxofoon. Meer info.