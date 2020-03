Testritten met waterstoftrein afgerond

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De test met de waterstoftrein is afgerond. In de nacht van maandag op dinsdag reed de trein voor het laatst tussen Groningen en Leeuwarden.

De afgelopen twee weken werd er met de trein testgereden. Dit gebeurde in de nachtelijke uren waarbij er verschillende stop- en sprinterdiensten werden gesimuleerd. Daarmee werd gekeken hoe de trein presteert in een dienstregeling. Ook werd onderzocht wat er bij het tanken komt kijken.

Afgelopen zaterdag lieten de betrokken partijen weten tevreden te zijn over de testresultaten. Ministerie Stientje van Veldhoven van Milieu liet weten dat wat haar betreft in 2040 er emissieloos gereden gaat worden in het land. Gedeputeerde Fleur Gräper heeft het jaar 2035 voor ogen.

De waterstoftrein werd woensdagochtend opgehaald in Leeuwarden. Aan het einde van de ochtend werd de trein gespot in Zwolle waarna de combinatie verder zal rijden naar Duitsland.