Telefonische hulplijn om eenzaamheid onder Groningers te verlichten

nieuws

Foto via Pikrepo (CC0)

Voor ouderen, eenzame Groningers en iedereen die verplicht thuiszit tijdens de coronacrisis is vrijdagochtend een hulplijn geopend. Onder de naam ‘Heel Groningen Helpt’ worden bellers op wijkniveau of in hun eigen dorp geholpen met hulpvragen.

De hulplijn is bedoeld eenzaamheid te voorkomen en het leven te verlichten van de mensen die dat nu het meest nodig hebben. De hulplijn is opgezet door Jongerennetwerk Stadshelden en wordt ondersteund door Humanitas, WIJ Groningen, WIJS Groningen, Kwartiermakers Groningen en Link050. Voor de hulplijn hebben inmiddels een kleine duizend vrijwilligers hun hulp aangeboden. Het gaat om elke vorm van hulp: Medicijnen ophalen, huiswerkbegeleiding, boodschappen doen, het invullen van online formulieren, tuinonderhoud of gewoon een praatje.

Het centrale nummer, 050 – 211 04 28, leidt direct naar iemand in eigen wijk of dorp. Via een formulier. kan er ook via heelgroningenhelpt.nl om hulp gevraagd worden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Whapp, een app voor burenhulp, ondersteund door de organisatie WeHelpen.