Te veel lood in drinkwater bij Borgmanschool, andere scholen zijn veilig

nieuws

Alleen bij de Borgmanschool in de Stad zit te veel lood in het drinkwater, alle andere scholen van het Openbaar Onderwijs Groningen zijn veilig. Dat blijkt uit een onderzoek dat de school instelde bij negen locaties.

Volgens de school betekent dat dat er verborgen lood aanwezig is in de waterleiding bij de Bormanschool in de Jacobijnenstraat. De oorzaak wordt opgespoord door een expertisebureau in een verder onderzoek. In de tussentijd gebruiken de leerlingen en medewerkers water uit flessen.

Op de Joseph Haydnschool locatie Haydnlaan is het eerder gevonden loden leidingdeel vervangen. Bij het wateronderzoek in de oude leiding werden loodwaarden tussen de 10 en 20 microgram per liter gemeten. Nu het leidingdeel vervangen is voldoet het kraanwater ruimschoots aan de Europese norm.

Voor alle andere basisscholen geeft het wateronderzoek zekerheid dat het kraanwater bij regulier gebruik veilig is. Daar gebruiken alle leerlingen en medewerkers vanaf nu weer water uit de kraan. Deze week maken de scholen de waterflesjes op die uit voorzorg gebruikt werden. Op initiatief van leerlingen worden alle flessen ingezameld en gerecycled tot nieuwe producten of gebruikt in projecten op school.