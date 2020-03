nieuws

Foto Egge Knol. Tank uit WO2.

Oorlogstuig werd dinsdagmiddag het Groninger Museum in getakeld. Het ging om een tank en een jeep uit de Tweede Wereldoorlog.

Beide voertuigen maken deel uit van een tentoonstelling over 75 jaar bevrijding in het museum. Die wordt volgende week zaterdag geopend. De voertuigen komen in Coop Himmelblau op de bovenste verdieping.

De tank en de jeep werden met een hoogwerker over het water naar de deuren van paviljoen Coop Himmelblau gebracht en van daaruit verder naar binnen gehaald.