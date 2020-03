Swapfiets levert vanaf nu ook in Groningen fietsen af met de ‘Swapfiets-fiets’

nieuws

Foto: Swapfiets

Swapfiets levert vanaf nu ook in Groningen Swapfietsen af met de fiets. De ‘Swapfiets-fiets’ is een elektrische bezorgfiets met aanhangwagen met plaats voor drie Swapfietsen.

De Swapfiets-fiets past op een gewoon fietspad en is daarnaast perfect om fietsen te leveren in drukke stadsdelen. De elektrische bezorgfiets kan ook op plekken komen die niet of moeilijk bereikbaar zijn voor auto’s.

Klanten met een kapotte fiets kunnen contact opnemen met het bedrijf, waarna hun fiets binnen een dag gerepareerd wordt, of ‘geswapt’ voor een nieuwe. De Swapfiets-fiets is voorzien van een kar met daarop drie fietsen en een grote gereedschapskist om reparaties uit te voeren.