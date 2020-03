Supporters FC Groningen in actie tijdens coronacrisis

nieuws

Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

De Supportersvereniging van FC Groningen en supporter van de Noordtribune gaan vanaf vrijdagavond mensen helpen die hulpbehoevend zijn en door de coronacrisis in de moeilijkheden zijn gekomen.

Hierbij kan gedacht worden aan de oudere medemens, mensen met een verzwakte gezondheid of juist mensen die in de zorg werken en wel wat hulp kunnen gebruiken. Vanaf vrijdag 18.00 uur gaan de supporters in busjes, auto’s of op de fiets door de hele provincie om mensen te helpen. De supporters hopen zo lang mogelijk en zo lang als het nodig is met de actie door te gaan.

De supporters roepen mensen op om via de website noordtribune.nl de hulpvragen door te sturen. Ook FC Groningen ondersteunt het initiatief. De club heeft 1000 euro gedoneerd en stelt busjes beschikbaar.