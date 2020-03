Supermarkten: “Verbod op contant geld vanwege corona”

nieuws

Foto: Pixabay (Public domain)

Vanwege het coronavirus willen supermarkten een tijdelijk verbod op het gebruik van contant geld. Dat schrijft de supermarktenbrancheorganisatie CBL in een brandbrief aan premier Mark Rutte (VVD).

Volgens een woordvoerder moet contant geld zoveel mogelijk vermeden worden en moeten mensen als ze een PIN-pas hebben deze gebruiken. “Contant geld blijft een wettig betaalmiddel maar we willen consumenten afraden het te gebruiken”. In de brief worden meer punten aangehaald hoe volgens het CBL het beste kan worden omgegaan met de coronacrisis. Zo lijkt het de supermarkten verstandig om de restricties rond de rij-, winkel- en bevoorradingstijden tijdelijk op te heffen. Ook moet het mogelijk worden om nachtleveringen aan supermarkten toe te staan en voertuigrestricties voor een bepaalde periode af te schaffen.

Een woordvoerder van CBL laat verder weten dat consumenten nog steeds meer boodschappen halen dan wat gebruikelijk is. “We hebben tientallen extra vrachtwagens op de weg om alle supermarkten te bevoorraden.” Tot slot zouden groothandels de deuren moeten kunnen openen. Deze zijn nu alleen toegankelijk voor bedrijven, maar door de sluiting van eet- en drinkgelegenheden is het daar veel rustiger.