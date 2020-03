Supermaan maandag naar verwachting goed te zien

nieuws

Een zogenaamde supermaan zal maandagavond naar verwachting goed te zien zijn in Groningen. Dat meldt Weerplaza.

Een supermaan is een volle maan die groter lijkt dan normaal. Vanwege de elliptische baan van de maan rond de aarde varieert de afstand tussen de hemellichamen. Maandag is de afstand relatief klein waardoor de maan zeven procent groter lijkt en veertien procent helderder is dan normaal. De vooravond is het moment dat de maan opkomt en het grootst lijkt. Weerplaza verwacht dat er in het begin van de avond opklaringen zijn die wel gevolgd worden door wolkenvelden vanuit het westen.

Een supermaan is niet heel uniek. De omlooptijd van de maan is ongeveer 28 dagen. De combinatie met een volle maan komt drie tot vier keer per jaar voor. De volgende supermaan is op 8 april.

Superbloedwolfmaan

Vorig jaar waren er ook diverse supermanen te zien. Daarnaast verschenen er in 2019 een supersneeuwmaan en een superbloedwolfmaan. Laatstgenoemde is behoorlijk uniek en is pas in 2037 weer in Groningen te zien.