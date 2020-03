Supermaan laat zich zien aan Gronings firmament

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Wie maandagavond naar boven kijkt, kan het niet ontgaan: aan de Groningse hemel staat een zogenaamde supermaan. Het hemellichaam is groter en helderder dan normaal.

Een supermaan ontstaan vanwege de elliptische baan van de maan rond de aarde. Hierdoor varieert de afstand tussen de beide hemellichamen. Maandagavond staat de maan relatief dichtbij waardoor deze zeven procent groter lijkt en veertien procent helderder is dan normaal. In de vooravond, het moment dat de maan opkwam, was het verschijnsel het beste waar te nemen. Ondanks dat er wat bewolking overtrok werden er op verschillende plekken mooie foto’s gemaakt.

Wie het maandagavond gemist heeft hoeft overigens niet bij de pakken neer te zitten. De volgende supermaan dient zich aan volgende maand op 8 april.

De supermaan laat zich goed zien #Wijhe pic.twitter.com/xTYgWoXssH — Harold de Haan (@HarolddeHaan) March 9, 2020