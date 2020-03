Suikerzijde nieuwe naam Suikerunieterrein

Suikerzijde, dat is de nieuwe naam die het gemeentebestuur heeft bedacht voor het suikerunieterrein.

Het terrein ligt tussen Hoogkerk en de Stad, ten noorden van de spoorlijjn naar Leeuwarden en ten zuiden van het Hoendiep. Daar komen in de komende jaren misschien wel zo’n 5000 woningen. Er wordt straks in het gebied ook gewerkt, het stadsbestuur verwacht dat 5000 mensen in de nieuwe wijk gaan werken. De auto zal in de wijk geen grote rol gaan spelen Als alles goed gaat kunnen de eerste bewoners al in 2023 de eerste woningen betrekken.

Door de coronacrisis verloopt de inspraak via het internet.Het plan gaat op 9 april de inspraak in.