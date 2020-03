Studenten Terra pimpen openbare ruimtes; ‘Peerd’ in een nieuw jasje

nieuws

Foto: Terra MBO

De komende tijd zal regelmatig een groep studenten met een volgeladen bakfiets op pad gaan om openbare ruimtes in de Stad een tijdelijke, groene metamorfose te geven.

Vorige maand werd een deel van de Euroborg al in een nieuw jasje gestoken. Ddeze week onderging het Peerd van Ome Loeks op het hoofdstation in Groningen een metamorfose. De komende periode worden nog meer openbare ruimtes in Groningen tijdelijk ‘gepimpt’.

De acties zijn bedoeld om de vernieuwde opleiding Bloem, Groen & Styling te promoten. De begint volgend schooljaar. Met de opleiding worden studenten klaargestoomd om de wereld groener, mooier en gezonder te make