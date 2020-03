“Studenten, lever maskers en wegwerphandschoenen in”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studenten die nog beschermbrillen, wegwerphandschoenen en maskers voor practica of werk in het lab thuis hebben, kunnen die inleveren voor hergebruik. Dat zegt voorlichter Theo Jurriens van de faculteit FSE in de Universiteitskrant.

De zorginstellingen kunnen die artikelen goed gebruiken. ‘Geen enkele student gebruik zijn veiligheidsbril op dit moment’, zegt Jurriens. Er kunnen zelfs chirurgische maskers en vuurwerkbrillen worden gedoneerd. De faculteit heeft zelf 400 veiligheidsbrillen beschikbaar gesteld. De biologen hebben wegwerphandschoenen en ontsmettingsmiddel gebracht.

Medische hulpmiddelen kunnen zeven dagen per week, tussen 12 en 16 uur bij MartiniPlaza worden ingeleverd. Medewerkers van het UMCG keuren de spullen ter plekke. Die worden vervolgens naar behoefte onder de zorginstellingen verdeeld.