Studente start Facebook-groep om ouderen de coronacrisis door te helpen

foto: TK_Presse / Flickr.com

Een Groningse studente richtte vrijdagmiddag een Facebook-groep op waar gezonde en kwetsbare mensen in Groningen elkaar kunnen vragen om een klusje buiten de deur te doen.Tijdens de coronacrisis zijn veel ouderen en kwetsbare mensen genoodzaakt om mensenmenigtes te vermijden om besmetting te voorkomen.

De groep werd opgericht door studente Dyanthe Brouwer. Ouderen, jongeren en mensen met een kwetsbare kennis of familielid kunnen op de pagina contactinformatie uitwisselen. De groep is op zoek naar zowel ouderen met een hulpvraag als naar mensen die deze mensen willen helpen. Het gaat voornamelijk om klusjes buiten de deur, zoals boodschappen doen of medicijnen ophalen bij de apotheek.

Lid worden kan op deze Facebook-pagina.