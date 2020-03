nieuws

Foto Andor Heij: Zenikelaan

De 21-jarige studente die besmet is geraakt met het coronavius heeft in de periode dat zij de ziekte kon overdragen geen colleges gevolgd. Dat meldt de GGD Groningen.

De studente is tot nu toe de enige inwoner van de gemeente Groningen bij wie corona is geconstateerd.

Zij is in Noord Italië geweest waar heel veel besmettingen zijn . De GGD liet eerder al weten dat zij geen lid is van Vindicat. De studentenvereniging was daar op skivakantie.