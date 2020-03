Streep door Healthy Ageing Tour

nieuws

08-04-2018: Wielrennen: Healthy Aeging Tour: Groningen De slotetappe van de HAT 2018 werd verreden in het centrum van Groningen

De Healthy Ageing Tour die volgende maand zou plaatsvinden is vanwege de coronacrisis afgelast. De etappekoers voor vrouwen door Groningen en Friesland zou plaatsvinden van 8 t/m 12 april.

De derde etappe van het wielerevenement zou onder meer door de stad Groningen en Ten Boer voeren. De organisatie vindt het niet verantwoord om nu een groot publieksevenement te organiseren. De slotetappe zou plaatsvinden op het Duitse Waddeneiland Borkum, maar daar worden tot half mei alle toeristen geweerd.

Daan Bultje van hoofdsponsor HANNN zegt: “Het hakt er behoorlijk in wanneer je een jaar lang naar zo’n mooi event toewerkt en dit besluit moet nemen. Zeker bij de trouwe groep vrijwilligers. Als Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland zetten we ons in voor een omgeving die bijdraagt aan meer gezonde jaren, en in deze tijden van acuut gezondheidsgevaar moet je dus geen enkel risico nemen.”