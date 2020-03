Storing op schermen in bussen Qbuzz

nieuws

Foto: Syntus.nl - http://www.syntusoverijssel.nl/nieuws/bezoek_aan_berkhoff_29_april_2010.aspx (Syntus.nl), CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10859322

De schermen in de bussen van vervoersbedrijf Qbuzz tonen deze dagen niet de juiste informatie. Dat laat het bedrijf op haar website weten.

Op de schermen in de bussen kunnen reizigers normaliter de haltes en aankomsttijden bekijken. Ook worden overstapmogelijkheden getoond. Door een storing in het systeem kan die informatie op dit moment niet getoond worden. De storing ontstond donderdag en de verwachting is dat het euvel pas over een aantal dagen verholpen is.

De storing heeft geen gevolgen op de werking van de overige telematica in de bussen. De in- en uitcheckapparatuur werkt naar behoren en ook Qbis, het besturingssysteem op de boordcomputers in de bussen, werkt zonder problemen.