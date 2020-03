“Stop met handen schudden, ook in Groningen”

nieuws

Het kabinet komt maandagavond vanwege het coronavirus met het dringende advies om niet meer de handen te schudden. Het advies geldt ook voor Groningen.

Het advies werd bekendgemaakt op een persconferentie die volgde na crisisoverleg van het kabinet. “Het is een simpele maatregel die helpt bij het indammen van het coronavirus”, liet Rutte weten. “We bevinden ons net als vorige week in de indamfase. Het is ons doel om zo lang mogelijk in die eerste fase te blijven. Dit gaat echt een hele tijd duren, dit is niet morgen of overmorgen voorbij. Het is een serieus probleem. Dit kunnen we alleen oplossen met zijn allen. Daar past een typische Nederlandse nuchterheid bij.”

Daarnaast maakte de premier bekend dat inwoners van de provincie Noord-Brabant er goed aan doen om de komende zeven dagen waar mogelijk thuis te werken. Scholen blijven in Brabant voorlopig wel open. Voor evenementen die de komende tijd in de agenda staan in de zuidelijke provincie wordt de komende dagen besloten of ze wel óf niet door kunnen gaan.

Maandag werd bekend dat er het afgelopen etmaal 56 besmettingen bij zijn gekomen. Het totale aantal patiënten komt daarmee op 321. Drie mensen in ons land zijn overleden aan de gevolgen van het virus.