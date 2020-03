Stijldansers met beperking krijgen 5000 euro van ING voor nieuwe geluidsinstallatie

nieuws

Voorzitter Albert Lubbers van De Brug Regio Stad Groningen met de gewonnen cheque - Foto: Stichting De Brug Regio Stad Groningen

Stichting De Brug Regio Stad Groningen heeft afgelopen zaterdag 5000 euro gekregen van ING. Met dit geld gaat de stichting een nieuwe geluidsinstallatie aanschaffen voor haar stijldanslessen voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

De Brug deed mee aan de goede doelen actie van de ING. Hiervoor moesten tussen 22 januari en 12 februari stemmen worden verzameld. Met bijna driehonderd stemmen bleek afgelopen zaterdag dat de Brug een cheque van 5000 euro in ontvangst mocht nemen. De uitreiking van de prijs ging, vanwege de uitbraak van het Coronavirus, wel anders dan gepland. Een koerier kwam de prijs aan voorzitter Albert Lubbers overhandigen.

De Brug is een organisatie voor sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Met de prijzengeld gaat het bestuur van de afdeling in de stad Groningen er voor zorgen dat de stijldansers van de Brug met ingang van het nieuwe seizoen verzekerd zijn van een nieuw geluid.