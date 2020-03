Sterke stijging aantal straatroven en overlast in gemeente Groningen

nieuws

Foto Martin Nuver 112groningen.nl

Het aantal straatroven in de stad Groningen is in het laatste kwartaal van 2019 sterk gestegen. Ook het aantal meldingen van overlast is hoger dan ooit. Dat blijk uit de Veiligheidsmonitor die het college van B&W woensdag aanbood aan de gemeenteraad.

Volgens het college zijn jeugdbendes verantwoordelijk voor een sterke toename vanhet aantal straatroven in de laatste vier maanden van 2019.

Ook de overlast is toegenomen. Het aantal meldingen hiervan is hoger dan ooit. Deze algemene categorie bestaat onder meer uit overlast veroorzaakt door verwarde personen, maar ook door jeugd en zwervers. Ook de overlast door verkeer is gestegen.